An Heiligabend wurde zwischen 16.30 und 21.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Jägersburger Straße in Reiskirchen eingebrochen. Die Bewohner waren während dieser Zeit nicht zu Hause. Bislang unbekannte Täter drückten laut Polizei den Rollladen an einem Fenster, das zu der Hofeinfahrt des Wohnanwesens gelegen ist, hoch. Von Peter Neuheisel