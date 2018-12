Der Einbruch ereignete sich in der Straße „Am Wasserturm“. Die Täter verschafften sich über ein im rückwärtigen Bereich des Anwesens gelegenes Kellerfenster Zugang zu dem zweigeschossigen Wohn- und Geschäftshaus. In dem Gebäude hebelten sie dann die jeweiligen Zugangstüren eines Büros im Erdgeschoss sowie die Eingangstür zu einer Wohnung im Obergeschoss auf. Sowohl in dem Büro als auch in der Wohnung öffneten und durchwühlten die Täter mehrere Schränke, Kommoden und Schubladen, wie die Polizei weiter mitteilt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine braune Lederumhängetasche der Marke „Tom Tailor“ im Wert von 50 Euro entwendet.

Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg, unter Telefon (0 68 41) 10 60, in Verbindung zu setzen.