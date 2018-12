später lesen In der Straße „Am Forum“ Einbrecher hebelte Eingangstür auf FOTO: dpa / Silas Stein FOTO: dpa / Silas Stein Teilen

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum vergangenen Sonntag in ein Ein-Zimmer-Appartement in einem Mehrparteienhaus in der Straße „Am Forum“ in Homburg eingebrochen. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte er die Eingangstür der Wohnung aufgehebelt. Von Ulrike Stumm