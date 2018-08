später lesen Polizei sucht nach Zeugen Garagen mit roter Farbe verschmiert FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Twittern







Bislang noch unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag, 24. August, in der Tegeler Straße, in Erbach drei Garagenwände mit roter Sprühfarbe verschmiert. Nun werden Zeugen gesucht. Von Ulrike Stumm