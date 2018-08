später lesen Thema: Online Banking Digitaler Stammtisch am 4. September Teilen

Der Homburger Seniorenbeirat und das Amt für Jugend, Senioren und Soziales laden zum nächsten digitalen Stammtisch am Dienstag, 4. September, ab 17 Uhr in den „Krea(k)tiv-Raum der Hohenburgschule in Homburg ein. red