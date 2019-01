später lesen Das meldet die Polizei Dieb klaut Fahrrad einer Zeitungszustellerin FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Ein bislang noch unbekannter Täter hat in der Nacht von Donnerstag, 3. Januar, gegen 17 Uhr, auf Freitag, 4. Januar, 3.05 Uhr, ein Zustellfahrrad der Zeitung gestohlen. Dies war im Hofraum des Wohnanwesens der Zustellerin in der Entenmühlstraße in Homburg abgestellt, so die Polizei. Von Ulrike Stumm