Zwischen dem 31. Dezember, 22 Uhr, und dem 1. Januar, 11.30 Uhr, wurden zwei Aufbrüche registriert: In der Rosenstraße wurde die Seitenscheibe eines grauen Audi A3 mit Homburger Nummernschildern eingeschlagen. Aus dem Auto wurde eine Herrengeldbörse entwendet. In der Fliederstraße wurde nach Einschlagen der Seitenscheibe aus einem Opel Corsa eine Handtasche gestohlen. Zudem wurde am 1. Januar zwischen 3.55 Uhr und 11.30 Uhr an einem schwarzen VW Passat in der Susannastraße die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Auch hier wurde ein Geldbeutel entwendet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg, Tel. (0 68 41) 10 60, in Verbindung zu setzen.