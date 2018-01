(maa) Am Mittwoch kam es zwischen 12 und 12.30 Uhr zu einem dreisten Diebstahl am Friedhof in Beeden, wo Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs tätig waren. Währen die Mitarbeiter des Baubetriebshofes ihre Mittagspause machten, stahl ein Unbekannter offenbar ganz gezielt zwei hochwertige Laubblasgeräte der Marke Stihl vom Wagen des Baubetriebshofes, vermeldete die Polizei. Von dem Dieb fehlt jede Spur.