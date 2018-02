später lesen Besuch aus Schottland Die Dudelsackbläser ziehen wieder durch Homburgs Innenstadt FOTO: Visit Britain/Britainonview / gms FOTO: Visit Britain/Britainonview / gms Teilen

Die Dudelsackbläser und Trommler sind am Sonntag in die Homburger Jugendherberge eingezogen. Eine der renommiertesten Dudelsackschulen Schottlands, das „College of Piping“ aus Glasgow, bietet regelmäßig in Homburg eine „Winter school“ an. Und die zeigt sich auch durchaus lautstark auf den Straßen: Heute, am Mittwoch, 21. Februar, um 14 Uhr steht die große Parade an, die mittlerweile richtig viele Fans hat. Lehrer und Schüler marschieren von der Jugendherberge, Am Mühlgraben, musizierend durch die Kanalstraße und die Eisenbahnstraße bis zum Marktplatz. Dort wird es ein kleines Platzkonzert geben. Gespielt wird im „Highland Dress“, also den traditionellen Kilts samt Kopfbedeckung. Von Ulrike Stumm