später lesen Homburger Woche Der Regen verwirrt den Verstand FOTO: Robby Lorenz / SZ FOTO: Robby Lorenz / SZ Teilen

Twittern







An Weihnachten ist es mild, aber zwischen den Jahren kommt eine Kältewelle aus dem Norden angerauscht, und am Neujahrstag haben wir dann Eis und Schnee. So jedenfalls sind meine Erinnerungen an graue klimatische Vorzeiten. Diese Erinnerungen sind natürlich lückenhaft und halten einer objektiven Überprüfung nicht stand. Vermutlich stimmt noch nicht einmal etwas davon. Von Christine Maack