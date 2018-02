später lesen Treffen Dem Geheimnis von Sprüchen auf der Spur Teilen

Twittern







Am Dienstag, 6. März, lädt der Kreis „Mitten im Leben“ der Freien evangelischen Gemeinde Homburg zu einem weiteren Nachmittag unter dem Thema „Das ist spruchreif“ ein. Ursula Hild geht dem Geheimnis von Sprüchen und Redewendungen auf den Grund. Die Veranstaltung findet in den Räumen der Freien evangelische Gemeinde Homburg, Pirminiusstraße 38, statt. Beginn ist um 15 Uhr. Die Besucher erwartet bei Kaffee und Kuchen eine angenehme Atmosphäre, hieß es in einer Mitteilung weiter. Die Teilnahme ist kostenlos. red