Fundbüro Kanarienvogel und Schildkröte gefunden

Menschen verlieren Dinge. Das war vermutlich schon immer so. Entsprechend lang ist dann auch jeweils die Liste des Homburger Fundbüros, in dem im Juli folgende Gegenstände gemeldet beziehungsweise in Verwahrung gegeben wurden: ein weißes Smartphone, Hersteller iPhone, Modell vier, ein schwarzes Samsung-Handy mit Kamera, eine SDHC-Speicherkarte, ein USB-Stick, ein silber-schwarzes Kinderrad, Hersteller Winora, Modell Ruff Rider, ein lilafarbener Fahrradhelm, zwei türkisfarbene Krücken, eine goldfarbene Lesebrille, eine Armkette, zwei goldene Ketten, drei Ohrringe, drei Anhänger, zwei Armbänder sowie verschiedene Schlüssel, Dokumente und lose Bargeldbeträge. Von