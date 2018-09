später lesen Brandalarm Einsatz wegen defekter Anlage im CJD war Fehlalarm Teilen

Was am Donnerstagmorgen gegen 6.20 Uhr wie ein Groß-Einsatz von Feuerwehr, Notarzt und Polizei im Christlichen Jugenddorf (CJD) in Schwarzenbach aussah, entpuppte sich als Fehlalarm. Wie die Polizei mitteilte, habe ein Defekt in einer Brandmeldeanlage das Ausrücken der Einsatzkräfte ausgelöst.