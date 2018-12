Noch stehen die Weihnachtsfesttage bevor, die meisten Christbäume sind noch nicht geschmückt. Die Stadt Homburg weist aber bereits auf ihren Service Anfang des neuen Jahres hin. Denn die nach den Feiertagen nicht mehr benötigten Christbäume werden wieder kostenlos abgeholt und entsorgt. Dazu müssen die Bäume unbedingt von sämtlichem Schmuck befreit und rechtzeitig an einer der genannten Sammelstellen abgelegt werden, wie es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt. Nahezu in allen Stadtteilen sind einzelne oder sogar mehrere Sammelstellen vorgesehen. Die unentgeltliche Abfuhr erfolgt ab Montag, 7. Januar. Die Bäume sollten an diesem Tag bis 6 Uhr bereitgelegt werden. Aus technischen Gründen wird sich die Abfuhr der Bäume mehrere Tage hinziehen, so dass nicht alle Stellen bereits ab dem 7. Januar angefahren werden.

Nachfolgend die Übersicht der Ablagestellen: Stadtmitte: Untere Allee, auf dem Parkplatz beim Amtsgericht; Wendehammer Akazienweg, Waldrand; Fichtenweg, beim Kinderspielplatz; Betriebshof am Friedhof Homburg, Friedhofstraße. Anlieferung werktags von 7 bis 16, freitags von 7 bis 12 Uhr; In den Schrebergärten, Parkplatz an der Rollschuhbahn. Kraepelinstraße, Höhe Jahnplatz, neben Container.

Erbach: Grünfläche Cranachstraße vor Schulparkplatz gegenüber Hausnummer 22; Containerplatz Tempelhofer Straße; Spitzwegstraße, neben dem Spielplatz, Grünfläche. Reiskirchen: Wiesenfläche neben Gerätehaus am Friedhof. Bruchhof: Heidestraße, rechts neben den Containerplätzen am neuen Dorfplatz. Sanddorf: Heidebruchstraße, vorderer Bereich des Parkplatzes am Friedhof; Heidestraße Ecke Sickingerstraße, Wiese vor Spielplatz. Beeden: neue Schule, Schulhof; Parkplatz am Sportplatz, Sandweg. Schwarzenbach: Grünfläche vor dem Friedhof. Lappentascherhof: Straße „Zum Lappentascher Hof“ zwischen Hausnummer 47 und 51. Einöd: Karl-Leibrock-Straße, Am Sportplatz; Frühlingsstraße, Spielplatz. Schwarzenacker: Rasenfläche „Am Wacken“. Wörschweiler: links neben der Feuerwehrzufahrt im abgesperrten Bereich. Kirrberg: Gelände gegenüber der Schule; Waldparkplatz verlängerte Eckstraße am Grünschnittcontainer. Jägersburg: Festplatz; Straße Am Eichwald (Gelände gegenüber Parkplatz zur Hundsschwemme); Wiese - links neben dem Feuerwehrgerätehaus. Websweiler: Containerplatz, Glockenstraße. Altbreitenfelderhof: Dorfstraße an der Bushaltestelle.