Begleitet wird der Chor dabei von Philipp Schneider (Flöte) und Michael Czulak (Klavier).

„Lassen Sie sich verzaubern von Sternenfunkeln, Kerzenschein und Licht, das Hoffnung in die Dunkelheit bringt und kommen Sie am Sonntag, 16. Dezember, um 16 Uhr in die katholische Kirche St. Josef in Homburg-Jägersburg“, heißt es in der Einladung. Der Eintritt ist frei.