CDU fährt an die Mosel CDU geht im Oktober auf Tagesfahrt an die Mosel

(red) Der CDU- Ortsverband Homburg-Mitte bietet am 6. Oktober eine Tagesfahrt an die Mosel an. Nach der Busabfahrt um 7.15 Uhr am Scheffelplatz geht es nach Bernkastel-Kues und von dort per Schiff auf der Mosel nach Traben-Trarbach. Von red