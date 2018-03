Bürgeramt schließt heute früher

Husten, Schnupfen und Grippe haben auch Homburg fest im Griff. Nun teilt die Stadtverwaltung kurzfristig mit: Das Bürgeramt Homburg im Rathaus, Am Forum, schließt heute, Donnerstag, 1. März, aufgrund von zahlreichen Krankheitsfällen früher. Das Bürgeramt und damit auch die Führerscheinstelle sind also heute bereits ab 16 Uhr geschlossen. Damit entfalle der besondere Service des „langen Donnerstags“, an dem man normalerweise bis 18 Uhr geöffnet habe.