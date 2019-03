später lesen Großbrand auf Firmengelände Löscharbeiten in Homburg dauern noch an FOTO: dpa / Becker & Bredel Teilen

Der Großbrand auf einem Firmengelände in der Mainzer Straße in Homburg, der am Dienstagnachmittag ausgebrochen war, beschäftigte die ganze Nacht zum Mittwoch über die Feuerwehren und die Polizei. Von Peter Neuheisel und Thorsten Wolf