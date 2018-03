Blueshimmel tritt in Mandy‘s Lounge auf

(red) Die Formation Blueshimmel tritt am Samstag, 24. März, in der Musikkneipe Mandy‘s Lounge in der Kirrberger Straße 7 in Homburg präsentiert auf. Seit mehr als 25 Jahren verbindet Bandgründer und Sänger Michael Wack Blues mit Saarpfälzer Mundart. Das Ergebnis ist eine unterhaltsame Mischung aus traditionellen Bluesthemen sowie landestypische Geschichten. Die Musik umfasst ein Spektrum von traditionellem Blues über Country, Jazz, Balladen, bis hin zum zeitgemäßen Rap, wobei die Intensität des Rock´n Roll immer im Vordergrund steht. Das alles wird in akustischer Form und angenehmer Lautstärke dargeboten. Beginn ist um 20 Uhr bei freiem Eintritt.