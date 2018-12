Konkret geht es darum, dass die geschützte Wildkatze in der Mastau vorkommen soll. Im Frühjahr hatte die Bürgerinitiative in Zusammenarbeit mit dem Nabu und dem BUND Wildkatzenlockstäbe aufgestellt, heißt es in einer Mitteilung der BI. Nun habe der BUND-Saar das Ergebnis der Gen-Analyse bekannt gegeben: Die Haare an einem Lockstab im Bereich der Mastau seien positiv auf Wildkatzen getestet worden.

Die Wildkatze sei eine der seltensten einheimischen Säugetierarten und vornehmlich nachtaktiv. Sie sei durch internationale Abkommen, wie dem Washingtoner Artenschutzabkommen (WA), der Berner Konvention und der europäischen Fauna-Flora-Habitatrichtline (FFH-RL, Anhang IV) streng geschützt. In der roten Liste der gefährdeten Wirbeltiere Deutschlands sei die Wildkatze als „stark gefährdet“ eingestuft. All dies sei ein Grund mehr, findet die Bürgerinitiative, das Naherholungsgebiet mit seinen Biotopen zu erhalten. Bereits in den Einwendungen gegen den Bau der B 423 neu seien die der Planung zugrunde liegenden Artenschutz, Biotop- und Habitatgutachten fachanwaltlich als veraltet gerügt worden. Das habe sich durch das bestätigte Wildkatzenvorkommen in der Mastau nun bewahrheitet.