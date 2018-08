später lesen Rückengymnastik Beim Turnverein die Wirbelsäule trainieren Teilen

Am Freitag, 31. August, laufen unter der Regie des Altstadter Turnvereins zwei neue Kurse in Wirbelsäulengymnastik in der Schulturnhalle in Altstadt an. Der erste Kurs beginnt um 8.30 Uhr, der zweite um 10 Uhr. bam