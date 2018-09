später lesen Nächster Abschnitt soll rund fünf Wochen dauern Einschränkungen durch Baustelle Teilen

Die Straßenarbeiten in der Ortsstraße in Kirrberg gehen in einen neuen Abschnitt und bewegen sich dabei Richtung Ortsausgang. Diese rund fünfwöchige Bauphase, die heute, Freitag, 14. September, beginnt, wird von der Hausnummer 40, hier steht jetzt auch die Ampel, bis etwa in Höhe Hausnummer 60 in der Nähe der Brücke reichen, teilt die Stadt weiter mit. Von red