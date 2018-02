In der Kirchenstraße soll ab dem späten Frühjahr der Kanal saniert werden. Am Mittwoch, 21. März, um 19 Uhr bietet die Stadtverwaltung dazu in der Gaststätte Jank´s in der Homburger Innenstadt für die Anwohner einen Informationsabend an. Die Arbeiten gliedern sich in vier einzelne Bauabschnitte, insgesamt soll sie rund sechs Monate dauern. Wann genau der Startschuss fällt, sei noch unklar, hieß es von der Stadt weiter.