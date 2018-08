Bauarbeiten am A6-Anschluss Homburg

Betroffen sei die Ausfahrt an der A6 in Richtung Saarbrücken. Sie muss aufgrund geringer Fahrbahnbreite und aus Sicherheitsgründen für die Dauer der Arbeiten komplett gesperrt werden. Nach Einbau des neuen Asphalts könne die Ausfahrt erst dann, wenn das Material ausgekühlt sei, also am frühen Morgen, wieder geöffnet werden.

Die Verkehrsteilnehmer werden über das Autobahnkreuz Neunkirchen umgeleitet. Der LfS rechnet mit geringfügigen Verkehrsstörungen. Autofahrer werden allerdings gebeten, Zeit für die Umleitungsstrecke einzuplanen.