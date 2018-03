später lesen Autotür Autotür beschädigt und nicht mehr zu öffnen Teilen

Die Polizei in Homburg sucht nach einem Unfallflüchtigen, der am Freitag zwischen 10.30 und 14 Uhr in der Breslauer Straße in Erbach vor Arbeiterwohlfahrt einen einen blauen Ford Fiesta so stark beschädigte, dass die rechte Hintertür deformiert wurde. Laut Polizei konnte die Tür nicht mehr geöffnet werden. Bislang liegen keine Hinweise zum Verursacher vor.