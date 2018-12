Die Polizei berichtet von einem Fall am vergangenen Sonntag, 16. Dezember, zwischen 2.30 Uhr und 10.10 Uhr im Luftbahnweg in Bexbach. Hier sei die Seitenscheibe eines schwarzen Audi Q2 mit Homburger Kennzeichen eingeschlagen worden. Aus dem Fahrzeug wurde eine Geldbörse entwendet. Das Fahrzeug war hier am Straßenrand geparkt.

In Erbach wurde am Sonntagmorgen zwischen 7.20 Uhr und 10.45 Uhr die Seitenscheibe eines Renault Kangoo mit Homburger Nummernschildern eingeschlagen. Das Auto war im Westring zum Parken abgestellt. Aus dem Fahrzeug wurde eine weiße und 30 Zentimeter große, mobile Standheizung entwendet.

Zeugen, die zu den Fällen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg, Tel. (0 68 41) 10 60, in Verbindung zu setzen.