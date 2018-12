später lesen Frau fährt einfach weiter Autos stoßen zusammen FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Nachdem zwei Autos in Homburg am Mittwoch, 5. Dezember, gegen 11.20 Uhr in der Unteren Allee in Homburg zusammengestoßen sind, ist eine Pkw-Fahrerin einfach weiter gefahren.