Ein vor einem Wohnhaus in der Nußbaumstraße in Homburg geparkter Jeep mit KL-Nummenschildern – dies steht für Kaiserslautern – ist in der Nacht von vergangenem Freitag auf Samstag, 30. November auf 1. Dezember, zerkratzt worden. Von Ulrike Stumm