Ein Autofahrer aus Freisen hat am Mittwochmorgen gegen 6.20 Uhr in Erbach an der Einmündung Steinbachstraße in Richtung Reiskirchen beim Abbiegen nach Polizeiangaben einen Rollerfahrer aus Schönenberg-Kübelberg übersehen. Der Rollerfahrer kam zu Fall und wurde verletzt. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Roller und am Pkw entstand laut Polizei entstand Sachschaden.

(jkn)