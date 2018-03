(jkn) An der Ecke Zunderbaum/Berlinerstraße ist am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr ein Pkw-Fahrer mit seinem Auto nach Polizeiangaben auf den vor ihm stehenden Pkw aufgefahren. Die Ampel stand laut Polizei auf Rot. Beide Fahrer wurden nicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden. Aufgrund des Berufsverkehrs gab es zeitliche Verzögerungen auf der Strecke der B 423 und Richtung Autobahn A 6.

