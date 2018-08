später lesen Sachbeschädigung Unbekannter zerkratzt geparktes Auto Teilen

Am Donnerstag wurde in der Zeit zwischen 15.55 Uhr und 19.30 Uhr in der Straße „Im Winkel“ in Erbach die linke Fahrzeugseite eines schwarzen Seat mit Homburger Kennzeichen, mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Von red