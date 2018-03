später lesen Unfall in der Innenstadt Auto landete nach Zusammenstoß auf der Mittelinsel Teilen

Twittern







Erheblicher Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in der Homburger Innenstadt. Gegen 15.30 Uhr ereignete sich der Vorfall auf der Entenweiherstraße (B 423) in Homburg in Richtung Talstraße. Zwei Fahrzeuge waren daran beteiligt Von red