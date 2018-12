später lesen Unfallflucht auf Parkplatz Auto beschädigt und weitergefahren Teilen

Twittern







Auf dem Parkplatz vor der Apotheke „Am Erbach“ in Homburg hat der Fahrer eines roten Mercedes am vergangenen Freitag zwischen 9.45 und 11.45 Uhr mit seinem Pkw einen silber-metallicfarbenen Toyota Corolla an der Stoßstange beschädigt. red