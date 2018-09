später lesen Brandstiftung in Bexbach vermutet Polizei verfolgt Brandstiftung in Bexbach Teilen

Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung in Bexbach. Am vergangenen Montag gegen 15.30 Uhr brannte ein bereits abgemeldetes Auto komplett aus. Es stand auf einem frei zugänglichen Hinterhof eines Anwesens (ehemalige Post) in der Bahnhofstraße.