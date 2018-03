später lesen Polizei Auto erfasst Fußgängerin FOTO: Patrick Pleul / picture alliance / dpa FOTO: Patrick Pleul / picture alliance / dpa Teilen

Twittern







Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Ortsstraße in Kirrberg. Laut Auskunft der Polizei wurde eine 86-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst, das rückwärts auf die Straße fahren wollte. Die Frau erlitt schwere Verletzungen.