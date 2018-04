später lesen Sachbeschädigung Auto auf Unigelände von Unbekannten zerkratzt Teilen

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Ostersonntag zwischen 0.45 und 12.20 Uhr auf dem Parkplatz vor der Neurologie (Gebäude 90) am Universitätsklinikum eine Sachbeschädigung an einem grauen Seat Leon mit Pirmasenser Kennzeichen beobachtet haben. Laut Polizei wurde das Fahrzeug erheblich zerkratzt.