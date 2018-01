später lesen Außenspiegel abgefahren Außenspiegel abgefahren Teilen

Twittern







Am Sonntag zwischen 14 und 15.55 Uhr fuhr ein schwarzer Peugeot 307 an einem Pkw, der gegenüber dem Sportleistungszentrum in Erbach geparkt war, den linken Außenspiegel ab. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher laut Polizei unerlaubt von der Unfallstelle. Von red