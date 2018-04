später lesen Radfahren Auftakt zum Stadtradeln im Mai in Homburg Teilen

Die Kreisstadt Homburg nimmt vom 26. Mai bis 15. Juni bereits zum dritten Mal an der bundesweiten Kampagne Stadtradeln teil. Innerhalb dieses Zeitfensters können interessierte Radlerinnen und Radler für Klimaschutz, Radförderung und Lebensqualität in die Pedale treten. Die saarlandweite Auftaktveranstaltung mit tollem Programm findet in diesem Jahr am Samstag, 26. Mai, von 11 bis 14 Uhr auf dem Christian-Weber-Platz in Homburg statt. Von red