Aufbau der Wiesn beginnt: Parkplatz gesperrt

Darauf weist die Stadt hin.

Ab Beginn des Festbetriebs, Samstag, 29. September, werde zudem in einem Teilstück der Straße Am Forum wegen des Publikumsverkehrs die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer reduziert.

Gefeiert wird das Zeltoktoberfest vom 29. September bis zum 7. Oktober. Es gibt ein großes Musikprogramm, zur Eröffnung am Samstag, 29. September, spielen zum Beispiel die Midnight Ladies. An den anderen Tagen sind unter anderem die Gruppen Krachleder, Frontal, „Die Donnervögel“ und die Firma Holunder zu hören. Am Feiertag, 3. Oktober, 13.30 Uhr, ist zudem ein großer Festumzug ab dem Enklerplatz geplant.

Der Eintritt zu den Mittagsveranstaltungen ist frei. Ansonsten muss man vorab Tickets kaufen. Eine Abendkasse gibt es nur bei Verfügbarkeit!

Die Stehplatzkarten für die Homburger Wiesn sind dieses Jahr ausschließlich in den Ticket regional angeschlossenen Vorverkaufsstellen erhätlich sowie im Internet direkt bei Ticket regional unter www.ticket-regional.de. Der Vorverkauf läuft.

Aus Gründen des Jugendschutz haben Jugendliche unter 16 Jahren nur Einlass ins Festzelt in Begleitung eines Erziehungsberechtigten, heißt es weiter vom Veranstalter auf der entsprechenden Internetseite.

Weitere Infos zum Programm und zur Reservierung findet man unter www.homburger-wiesn.de