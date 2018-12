später lesen Auf der A6 Auto gerammt und einfach weitergefahren Teilen

Auf der Autobahn A 6 hat am Samstag, 8. Dezember, gegen 16 Uhr der Fahrer eines weißen Autos einen Unfall verursacht und ist einfach weitergefahren. Er war in Richtung Mannheim unterwegs, als er in Höhe des Autobahnkreuzes Neunkirchen mit seinem weißen Pkw von hinten auf einen weißen VW Golf mit den Nummernschildern „ST“ (Steinfurt) auffuhr. Von Ulrike Stumm