(red) Schülerinnen der Klassenstufen sieben bis zehn, die beim Girls’ Day am Donnerstag, 26. April, in Homburg dabei sein möchten, können sich nun noch länger dazu anmelden. Die Frist sei bis zum 9. März verlängert worden, teilte die Stadt mit. Unter der Adresse www.girls-day-homburg.de sind sämtliche Angebote von Firmen in Homburg aufgeführt.Hier gibt es auch das Anmeldeformular.