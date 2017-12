Von red

(red) Für einen Termin nach den Weihnachtsferien, am Dienstag, 9. Januar, 15 Uhr, lädt das Amt für Jugend, Senioren und Soziales der Stadt Homburg zu einem Neujahrsempfang ein. Dieser findet im „Krea(k)tiv“-Treffpunkt in die Hohenburgschule (Gruppenraum im Untergeschoss), in der Schulstraße 20 in Homburg statt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.