Größere Mengen Grüngut bei der Firma Jakoby abgeben

Immer wieder kommt es am Wertstoffzentrum am Zunderbaum in Homburg zu Diskussionen und unschönen Szenen, da Bürger große Anhänger mit Grünschnitt abladen wollen. Darauf weist die Stadt hin.

Wie schon mehrmals mitgeteilt, könnten am Wertstoffzentrum aus Kapazitätsgründen aber nur Kleinmengen, also etwa mehrere Säcke oder Körbe oder Grünschnittbehälter, angenommen werden, da am Zunderbaum aus Platzgründen nur ein Grünschnittcontainer und ein Ersatzcontainer vorgehalten werden können, hieß es zur Erläuterung.

Daher bitten die Verantwortlichen des städtischen Baubetriebshofs die Bevölkerung, große Mengen, die im Anhänger angeliefert werden, samstags bei der Firma Jakoby in Erbach zu entleeren. Die Container stehen dort an einer Rampe, so dass der Grünschnitt ohne viel Aufwand von oben eingefüllt werden kann.