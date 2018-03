Am Wochenende ist wieder Keramikmarkt in Homburg. Zudem ist am Sonntag shoppen, bummeln und staunen – ganz ohne Alltagsstress in der Stadt möglich: es ist wieder verkaufsoffener Sonntag. Ganz entspannt kann man mit der Familie durch die vielen Geschäfte, Einkaufscenter und Fußgängerzonen dann in der Stadt flanieren.