Alte Laptops aus Container geklaut

Bislang noch unbekannte Täter sind auf das Gelände des Wertstoffhofs am Homburger Zunderbaum eingedrungen und haben dort aus einem Container für Elektroschrott darin entsorgte Laptops und Küchengeräte gestohlen. Wie die Polizei in Homburg am Montag weiter mitteilte, hatten sie zuvor den Maschendrahtzaun aufgeschnitten und waren so auf das Gelände gelangt. Passiert sei dies zwischen vergangenem Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 10.30 Uhr.