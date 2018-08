später lesen Besondere Stadtführung Als der Buntsandstein entstand Teilen

Einen geologischen Ausflug in die Entstehungszeit des Buntsandsteins bietet Stadtführer Matthias Wachmann am Samstag, 18. August, an. Treffpunkt für die Tour unter dem Titel „250 Millionen Jahre vor Homburg“ ist am großen Kreuz auf dem Schlossberg, Schlossberg-Höhen-Straße 1. Die etwa dreieinhalbstündige Tour, zwei Stunden sind reine Gehzeit, beginnt um 14 Uhr. red