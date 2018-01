später lesen Diesbtahl im Koi Alle Gegenstände aus dem Spind gestohlen FOTO: Friso Gentsch / dpa FOTO: Friso Gentsch / dpa Teilen

Twittern







(maa). Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich am vergangenen Dienstag, 16. Januar, im Homburger Schwimmbad Koi in der Zeit zwischen 17 und 18.30 Uhr ein dreister Diestahl. Gestohlen wurden nach Polizeiangaben mehrere Kleidungsstücke sowie ein Mobilfunkgerät aus einem abgeschlossenen Einzelspind im Bereich der Umkleidekabinen. Ersten Erkenntnissen zufolge entnimmt ein bislang unbekannter Täter aus einem abgestellten Rucksack den vorhandenen Schlüssel des Einzelspinds und öffnete ihn, ohne dass der Besitzer des Rucksacks ihn dabei beobachten konnte. Sodann verließ der Täter nach dem Diesbathl sämtlicher Gegenstände das Schwimmbad in unbekannte Richtung, so die Polizei.