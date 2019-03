Als Solisten werden Katharina Weckbecker und Serge Reger ihr Können unter Beweis stellen, so die Musikschule. Alle Akteure möchten in diesem Konzert unterschiedliche Stilrichtungen und Klangvariationen der Akkordeonmusik präsentieren. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Christine Scheid-Künzer. Der Eintritt ist frei.