Der bereits 17. Adventsmarkt findet morgen, Freitag, 30. November, ab 11 Uhr im Jugenddorf in Schwarzenbach beheimatet ist. Weihnachtssterne aus dem Gartenbau, Kerzen aus der Holzwerkstatt, weihnachtliche Produkte, Kaffeespezialitäten, Kuchen und Plätzchen aus der Lehrküche: Die Jugendlichen zeigen jährlich vor dem ersten Advent, was sie so alles draufhaben. Von red