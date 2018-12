später lesen Freie evangelische Gemeinde Adventsfeier bei Kaffee und Keksen Teilen

Twittern







Gemäß ihrer Tradition, feiert die Freie evangelische Gemeinde in Homburg ihren Gottesdienst zum vierten Advent als eine Mitmach-Veranstaltung. Die Adventsfeier findet am Sonntag, 23. Dezember, 15 bis 17 Uhr, in den Gemeinderäumen in der Pirminiusstraße 38 in Beeden statt. Von red